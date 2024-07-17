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مجتمع

الارصاد الجوية تحذر..

18 جولية 2024 ()

38serv

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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار موجة حر شديدة على عديد من الولايات الداخلية والجنوبية للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة لذات المصالح، أن الموجة تتراوح ما بين 44 و46 درجة مئوية، تجتاح ولايات: المدية، البويرة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، وتستمر إلى غاية مساء اليوم الخميس.

وفي نشرية أخرى، توقع المصدر، ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، تتعدى 49 درجة مئوية، تحت الظل، على ولايات أدرار، عين صالح، تيميمون، ورقلة وبرج باجي مختار، تقرت، غرداية والمنيعة، وذلك إلى غاية مساء اليوم الخميس.

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