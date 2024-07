Les services météorologiques ont mis en garde contre la persistance d'une vague de chaleur intense dans plusieurs wilayas intérieures du pays.

Selon un bulletin spécial des mêmes services, la vague de chaleur, avec des températures variant entre 44 et 46 degrés Celsius, touche les wilayas de : Médéa, Bouira, Laghouat, Djelfa, M'Sila, Bordj Bou Arréridj, et Batna, et devrait se poursuivre jusqu'à ce jeudi soir.

Dans un autre bulletin, la source prévoit une augmentation record des températures, dépassant les 49 degrés Celsius à l'ombre, dans les wilayas d'Adrar, Ain Salah, Timimoun, Ouargla, Bordj Badji Mokhtar, Touggourt, Ghardaïa et El Meniaa, et ce, jusqu'à ce jeudi soir.