عطب تقني طارئ على متن سفينة "موبي دادا"

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، عن تسجيل عطبا تقنيا طارئا على متن سفينة موبي دادا خلال رحلتها الرابطة بين اليكانتي ووهران.

وجاء في بيان لذات المؤسسة، أنه "تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام أن عطبا تقنيا طارئا سجل على متن سفينة موبي دادا خلال رحلتها الرابطة بين اليكانتي ووهران بتاريخ 17 جويلية، ما إستدعى تدخلا فوريا من قبل التقنيين لمعاينة الخلل ومعالجته، بينما سيتم التكفل بكافة الركاب المتواجدين حاليا على متن ذات السفينة بغية نقلهم في رحلة خاصة على متن باجي مختار 3".

وأضاف بيان المؤسسة، أنه "تم تنصيب خلية أزمة على مستوى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لمتابعة تطورات الوضع عن كثب".