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رسميا.. إعلان نتائج "الباك" اليوم

18 جولية 2024 ()
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كشفت وزارة التربية الوطنية، أن إعلان نتائج شهادة البكالوريا سيكون مساء اليوم على الساعة 16:00

وأوضح بيان الوزارة، أنه "سيكون إشهار قوائم التلاميذ الناجحين بالنسبة للمترشحين المتمدرسين على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان أو عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط: https:// bac.onec.dz.

أو عبر فضاء الأولياء عبر الرابط:   https:// awlya.education.gov.dz.

وعبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال بتشكيل *567*.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار سيكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط: https:// bac.onec.dz.

وعبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال بتشكيل *567*.

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