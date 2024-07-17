رسميا.. إعلان نتائج "الباك" اليوم

كشفت وزارة التربية الوطنية، أن إعلان نتائج شهادة البكالوريا سيكون مساء اليوم على الساعة 16:00

وأوضح بيان الوزارة، أنه "سيكون إشهار قوائم التلاميذ الناجحين بالنسبة للمترشحين المتمدرسين على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان أو عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط: https:// bac.onec.dz.

أو عبر فضاء الأولياء عبر الرابط: https:// awlya.education.gov.dz.

وعبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال بتشكيل *567*.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار سيكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط: https:// bac.onec.dz.

وعبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال بتشكيل *567*.