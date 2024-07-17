أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات على زيادة الطلب.

يأتي ذلك بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع بمخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 12 جويلية، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مقارنة بتوقعات بتراجع 33 ألف برميل فقط.

بحلول الساعة 05:53 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.45%، لتصل إلى 85.46 دولارًا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أوت 2024، بنسبة 0.7% إلى 83.43 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة.