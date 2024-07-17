هذا هو عدد المقاولين الذاتيين والشركات المصغرة

كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين وليد، ليلة الأربعاء، عن ارتفاع عــدد المقاولين الذاتيين إلى 14 ألفاً، بجانب تأكيده قيام 104 مــراكـز دعـم للمقــاولاتية، بتكوين ومرافقة 1770 شركة مصغّرة.

في تصريحات بثّها التلفزيون العمومي، أشار الوزير إلى إحصاء أكثر 7800 مؤسسة من بينها 2300 تحصلت على وسم "مؤسسة ناشئة"، وقال: "أنشأنا في كل أنحـاء الوطـن، مراكز تنمية المقاولاتية"، وصارت الوكالة الوطنية لترقية المقاولاتية حالياً تُقــاس بالشركات الحقيقية التي يتمّ إنشاؤها".

وتوقع ياسين وليد أن تكون "المؤسسات النــاشئة شــركات كبيــرة وناجحة في السنوات المقبلة"، مثمّناً "مساهمة عدد كبيــر من الشباب الجزائري في تنويع الاقتصاد الوطني".