الرئاسيات.. بداية إيداع ملفات الترشح (فيديو)

*الراغب في الترشح شعبي سالم يودع ملف التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسي.

*الراغب في الترشح طارق زغدود، يودع ملف التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية كمترشح حر.

*الراغب في الترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

- الملف الذي أودعته اليوم، يستوفي كل الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

- الترشح "كان بإسناد من إخواننا في حركة النهضة".

- مسؤوليتنا كحزب فاعل تقتضي أن يكون حاضرا من خلال برنامجه لمعالجة كل القضايا التي تعني الوطن.

- البرنامج الذي تم وضعه جاء تحت عنوان "فرصة" وهو فرصة للإصلاح والتغيير والتطلع نحو مستقبل هذا الوطن.

- كما انه فرصة لاستعاد ثقة الجزائريين في حكامهم والتطلع نحو الجزائر التي حلم بها المجاهدين.

وتنتهي، اليوم، على الساعة منتصف الليل (00:00)، الآجال الزمنية لتقديم الملفات، من قبل 35 راغبا في الترشح الذين قاموا بسحب الاستمارات منذ 8 جوان الماضي، تاريخ صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة في الجريدة الرسمية.