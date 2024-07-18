رئاسيات.. إيداع ملفات الترشح (فيديو)

* رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوقع على وصل استلام ملف الراغب في الترشح عبد المجيد تبون.

* تصريحات الراغب في الترشح عبد المجيد تبون:

أجدد الشكر لكل من ساند ترشحي من أحزاب ومنظمات وهيئات ومواطنين ومواطنات.

أشكر كل المواطنين والمواطنات الذين تحملوا عناء التنقل إلى البلديات للمصادقة على استمارات توقيعهم.

أهنئ كل الفائزين في شهادة البكالوريا وأتمنى له مشوارا دراسيا جامعيا موفقا.

* الراغب في الترشح عبد المجيد تبون يستقبل من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإيداع التصريح بالترشح.

* الراغب في الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية ليوم 7سبتمبر 2024، العبادي بالعباس يودع طلب تسجيل لدى الدكتور محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

*الراغب في الترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر 2024، بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

- أوشيش يؤكد في ندوة صحفية، عقدها بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عقب إيداعه لملف ترشحه، استعداد "الأفافاس" لخوض الاستحقاق الرئاسي، كاشفا عن إيداع 1300 توقيع للمنتخبين وعملية جمع التوقيعات مستمرة.

-أوشيش: سنقدم مشروع مغاير يحدد الرهانات الحالية ويتماشى مع التحديات التي تواجهها الجزائر.

*الراغب في الترشح شعبي سالم يودع ملف التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسي.

*الراغب في الترشح طارق زغدود، يودع ملف التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية كمترشح حر.

- زغدود يؤكد أن برنامجه الانتخابي شامل في جميع المجالات، وسيلعب دور ايجابي في هذه الاستحقاق الرئاسي.

- كما يؤكد حرصه على العمل على رفع الإنتاج الوطني.

*الراغب في الترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

- الملف الذي أودعته اليوم، يستوفي كل الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

- الترشح "كان بإسناد من إخواننا في حركة النهضة".

- مسؤوليتنا كحزب فاعل تقتضي أن يكون حاضرا من خلال برنامجه لمعالجة كل القضايا التي تعني الوطن.

- البرنامج الذي تم وضعه جاء تحت عنوان "فرصة" وهو فرصة للإصلاح والتغيير والتطلع نحو مستقبل هذا الوطن.

- كما انه فرصة لاستعاد ثقة الجزائريين في حكامهم والتطلع نحو الجزائر التي حلم بها المجاهدين.

وتنتهي، اليوم، على الساعة منتصف الليل (00:00)، الآجال الزمنية لتقديم الملفات، من قبل 35 راغبا في الترشح الذين قاموا بسحب الاستمارات منذ 8 جوان الماضي، تاريخ صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة في الجريدة الرسمية.