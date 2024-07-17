القضية الفلسطينية.. محكمة العدل الدولية تصدر رأيها الاستشاري غدا

تصدر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، غدا الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية المتعلقة بإجراءات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس.

وسيتولى رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام، الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.

وفي 30 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات الكيان الصهيوني على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.

يشار إلى أن إعلان المحكمة الدولية عن رأيها الاستشاري يأتي في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الكيان المحتل، مع استمراره بحرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجرائمه المستمرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.