الخضر يتراجعون في تصنيف الـ"فيفا"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صباح اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي للمنتخبات، والذي شهد تراجع المنتخب الوطني للمركز 46 عالميا.

وحسب تصنيف الفيفا ، فقد تراجع الخضر بمركزين، خلال ترتيب شهر جوان الفارط.

وجاء الخضر في المركز 46 عالميا برصيد 1474.13 نقطة و المركز السابع إفريقيا، بعد منتخبات: المغرب( 14 عالميا) ، السنغال( 19 عالميا) ، مصر(36 عالميا) ، الكوت ديفوار (38 عالميا) ، نيجيريا ( 39 عالميا) ، تونس( 41 عالميا).

أما عربيا، فقط احتل الخضر المركز الخامس بعد منتخبات: المغرب، قطر، مصر، تونس.