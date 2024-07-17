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رياضة

الخضر يتراجعون في تصنيف الـ"فيفا"

18 جولية 2024 ()
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صباح اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي للمنتخبات، والذي شهد تراجع المنتخب الوطني للمركز 46 عالميا.

وحسب تصنيف الفيفا ،  فقد تراجع الخضر بمركزين، خلال ترتيب شهر جوان الفارط.

وجاء الخضر في المركز 46 عالميا برصيد 1474.13 نقطة و المركز السابع إفريقيا، بعد منتخبات: المغرب( 14 عالميا) ، السنغال( 19 عالميا) ، مصر(36 عالميا) ، الكوت ديفوار (38 عالميا) ، نيجيريا  ( 39 عالميا) ، تونس( 41 عالميا).

أما عربيا، فقط احتل الخضر المركز الخامس بعد منتخبات: المغرب، قطر، مصر، تونس.

 

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