ها هو عدد الجزائريين إلى غاية نهاية 2023

كشف تقرير حديث أصدره الديوان الوطني للإحصاء، اليوم الخميس، أنّ عدد الجزائرييين بلغ 46.7 مليونا في نهاية عام 2023، في المقابل، جرى الكشف عن تراجع عدد الولادات بواقع تسعمئة ألف مولود في عام 2023.

وكان تقرير لمكتب الإحصاء ، قد أكد أن عدد الولادات والزيجات عرف انخفاضاً في السنوات الأخيرة، في مقابل ارتفاع متوسط العمر المتوقع بشكل لافت، بعد أن شهد تباطؤاً في فترة الأزمة الصحية جراء الإصابات بفيروس "كورونا"

وجاء في تقرير "الديوان الوطني للإحصاء"، أن متوسط العمر المتوقع وصل إلى 79.6 بالمائة، وأنه في عام 2023 "استمر هذا الارتفاع مع وجود تفاوت بين الجنسين. ففي حين يصل إلى 78.2 سنة عند الرجال، يبلغ عند النساء 81 سنة".