تيبازة: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف مدبري العملية

أحبط أمن دائرة بواسماعيل بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحرس السواحل بوهارون في تيبازة عملية هجرة غير شرعية عبر البحر، انطلاقا من الواجهة البحرية ببواسماعيل وأوقفت 3 أشخاص من بينهما اثنين من مدبري العملية.

ففي إطار محاربة الجريمة، تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بواسماعيل بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحرس السواحل بوهارون، حسب بيان لمصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم للخميس، من معالجة قضية تتعلق بمحاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من الواجهة البحرية لمدينة بواسماعيل.

و تم توقيف (03) أشخاص مشتبه فيهم من بينهم اثنين أثبتت التحريات تورطهما في تنظيم العملية، كما تم حجز قارب نزهة مزود بمحرك بقوة 115 حصان، 210 لتر من الوقود ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ 100 يورو .

واستكمالا للإجراءات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضيتي تهريب المهاجرين ومحاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.