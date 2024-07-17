هذه هي نسبة النجاح في "الباك"

قال وزير التربية الوطنية، إن نسبة نجاح في شهادة البكالوريا لموسم الدراسي 2023- 2024، بلغت 58.28 بالمائة.
وأشار الوزير بلعايد، في لقاء صحفي، إلى أنّه يعتبر ناجحاً في امتحانات البكالوريا، كل حاصل على المعدّل (10:00).
ومن مجموع الناجحين نال:
- 2778 ناجحاً، درجة ممتاز (معدل 18 فما فوق).
- كانت درجة جيد من نصيب 24044 ناجحاً.
*النجاح بحسب الشعب:
-الآداب والفلسفة: 52.47 بالمائة
-اللغات الأجنبية: 64.11 بالمائة
-التسيير والاقتصاد: 47.38 بالمائة
-العلوم التجريبية: 61.62 بالمائة
-الرياضيات: 82.25 بالمائة
-الفنون: 79.45 بالمائة، تتوزّع حسب التخصصات وفق ما يلي:
-الموسيقى: 61.50 بالمائة
-الفنون التشكيلية: 82.50 بالمائة
-المسرح 94.29 بالمائة
-السينما: 81.25 بالمائة
-ثانوية الرياضيات بالقبة: 100 بالمائة
- أشبال الأمة : 77.95 بالمائة.
- نزلاء مؤسسات إعادة التربية :63.43 بالمائة.
*شعبة تقني رياضي :
- هندسة ميكانيكية 57.50 بالمائة
- الهندسة الكهربائية 64 بالمائة
- الهندسة المدنية 58.45 بالمائة
- هندسة الطرائق 57.18 بالمائة.
*نسبة نجاح المترشحين من ذوي الهمم بلغت 46.12 بالمائة.
-ذوي التحديات البصرية 65.52 بالمائة.
-ذوي التحديات الحركية 46.98 بالمائة.
-ذوي التحديات السمعية 25.49 بالمائة.