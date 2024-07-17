هذه هي نسبة النجاح في "الباك"

قال وزير التربية الوطنية، إن نسبة نجاح في شهادة البكالوريا لموسم الدراسي 2023- 2024، بلغت 58.28 بالمائة.

وأشار الوزير بلعايد، في لقاء صحفي، إلى أنّه يعتبر ناجحاً في امتحانات البكالوريا، كل حاصل على المعدّل (10:00).

ومن مجموع الناجحين نال:

- 2778 ناجحاً، درجة ممتاز (معدل 18 فما فوق).

- كانت درجة جيد من نصيب 24044 ناجحاً.

*النجاح بحسب الشعب:

-الآداب والفلسفة: 52.47 بالمائة

-اللغات الأجنبية: 64.11 بالمائة

-التسيير والاقتصاد: 47.38 بالمائة

-العلوم التجريبية: 61.62 بالمائة

-الرياضيات: 82.25 بالمائة

-الفنون: 79.45 بالمائة، تتوزّع حسب التخصصات وفق ما يلي:

-الموسيقى: 61.50 بالمائة

-الفنون التشكيلية: 82.50 بالمائة

-المسرح 94.29 بالمائة

-السينما: 81.25 بالمائة

-ثانوية الرياضيات بالقبة: 100 بالمائة

- أشبال الأمة : 77.95 بالمائة.

- نزلاء مؤسسات إعادة التربية :63.43 بالمائة.

*شعبة تقني رياضي :

- هندسة ميكانيكية 57.50 بالمائة

- الهندسة الكهربائية 64 بالمائة

- الهندسة المدنية 58.45 بالمائة

- هندسة الطرائق 57.18 بالمائة.

*نسبة نجاح المترشحين من ذوي الهمم بلغت 46.12 بالمائة.

-ذوي التحديات البصرية 65.52 بالمائة.

-ذوي التحديات الحركية 46.98 بالمائة.

-ذوي التحديات السمعية 25.49 بالمائة.