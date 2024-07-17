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أصحاب المراتب الأولى في البكالوريا

18 جولية 2024 ()

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كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن أصحاب المراتب الثلاث الأولى في امتحان البكالوريا دورة 2024.

- المرتبة الأولى وطنيا مقران محمد أمين بمعدل 19.62 في شعبة رياضيات بثانوية بلكلبير عبد القادر حجوط ولاية تيبازة.

- المرتبة الثانية وطنيا راحب ماريا إيناس بمعدل 19.54 علوم تجريبية في ثانوية العقيد لطفي وهران.

- المرتبة الثالثة التلميذة أولم وصال بمعدل 19.52 في شعبة علوم تجريبية بثانوية الإخوة عشي بدائرة قايس ولاية خنشلة.

-المرتبة الأولى في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التلميذة نشلح آلاء تحدي حركي بمعدل 17.67 ومعدل المواد الاساسية 18.03 من شعبة العلوم التجريبية.

-المرتبة الثانية أوعريبي شمس الدين تحدي بصري بمعدل 16.62 من ولاية المدية شعبة آداب وفلسفة.

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