تدعيم نوعي لـ"الحمراوة"

يواصل نادي مولودية وهران تدعيم صفوفه تحسبا للموسم الجديد وكشف، مساء اليوم الخميس، عن الصفقة رقم 11 منذ انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلنت إدارة "الحمراوة" عن صفقة لافتة تمثلت في المدافع المغترب طارق عقون الذي نشط الموسم الماضي في نادي وفاق سطيف.

ورغم أن موسم الوفاق كان متوسطا إلا أن عقون كان أحد أبرز لاعبي التشكيلة السطايفية حيث نشط في مركزي وسط الدفاع ومتوسط الميدان.

ويبدو أن الإدارة الجديدة لزعيم الغرب الجزائري، بقيادة شركة "هيبروك"، عازمة على إعادة النادي إلى منصات التتويج في المواسم القادمة بدليل التدعيمات النوعية خلال الميركاتو الحالي.