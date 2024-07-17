ميركاتو .. مولودية وهران تضرب بقوة

يواصل نادي مولودية وهران تدعيم صفوفه تحسبا للموسم الجديد وكشف، مساء اليوم الخميس، عن الاستقدام رقم 11 و12 منذ انطلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل أكثر من أسبوعين.

وأعلنت إدارة "الحمراوة" عن صفقتين لافتتين تمثلتا في المدافع المغترب طارق عقون الذي نشط الموسم الماضي في نادي وفاق سطيف، إضافة إلى الظهير الأيسر يانيس حماش قادما من نادي أوركا البرتغالي.

ورغم أن موسم الوفاق كان متوسطا إلا أن عقون كان أحد أبرز لاعبي التشكيلة السطايفية حيث نشط في مركزي وسط الدفاع ومتوسط الميدان.

من جهته، يعتبر حماش من أبرز صفقات الميركاتو في الجزائر وكان محل أطماع عدة أندية وطنية، حيث سبق له أن استدعي للمنتخب الوطني الأول في فترة جمال بلماضي وخاض مواجهة وحيدة رفقة "الخضر"، كما أن خريج مدرسة نادي نيس خاض عدة تجارب احترافية في فرنسا، البرتغال وأوكرانيا.

وانضم عقون إلى قائمة من اللاعبين الجدد استقدمتهم هذه الصائفة إدارة ''الحمراوة'' وتضم كل من حارس المرمى شمس الدين رحماني القادم من شبيبة القبائل، جوبا عقياب (جمعية الشلف)، المدافع كيليان قسوم (نيم الفرنسي)، حارس المرمى ليونارد عقون (روان الفرنسي)، المدافع كريم معمر شاوش (غورغاردنز السويدي) والإيفواريين محمد سيلا، مهاجم راسينغ أبيدجان، وسيري غنوليبا لاعب خط وسط أسيك ميموزا، ياسين عليان (جمعية الشلف)، كريم عريبي (نادي أحد السعودي) وشهر الدين بوخلدة القادم من بطولة الدرجة الثانية البلغارية.

ويبدو أن الإدارة الجديدة لزعيم الغرب الجزائري، بقيادة شركة "هيبروك"، عازمة على إعادة النادي إلى منصات التتويج في المواسم القادمة بدليل التدعيمات النوعية خلال الميركاتو الحالي.