الاستهلاك الكهربائي يسجل ذروة جديدة

بلغ الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، بعد ظهيرة اليوم الخميس، 19135 ميغاواط, مسجلا بذلك ذروة جديدة وهذا للمرة الرابعة خلال الصيف الحالي، حسبما جاء في بيان لمجمع سونلغاز.

وجاء في البيان أنه "مع تواصل موجة الحر الكبيرة التي تشهدها عدة ولايات، والمصحوبة بارتفاع محسوس في نسبة الرطوبة، تستمر شركة سونلغاز-نقل الكهرباء ومسير المنظومة، وللمرة الرابعة، في تسجيل أرقام قياسية جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تم تمام الساعة الثانية و45 دقيقة من اليوم الخميس 18 يوليو 2024، تسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 19135 ميغاواط".

وطمأنت سونلغاز في هذا السياق بشأن ضمان امدادات الطاقة الكهربائية محليا رغم تسجيل مستويات طلب قياسية بالنظر لتجاوز قدرات الإنتاج الوطنية لـ25 ألف ميغاواط، مؤكدة من جهة أخرى على الاستمرار في عملية التصدير نحو تونس.