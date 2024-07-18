ثلاثيني يحاول الانتحار من عمود كهرباء بالبليدة

أقدم، زوال اليوم، شاب في عقده الثالث بحي شعبي بدائرة بوقرة، إلى الشرق من البليدة، على محاولة الانتحار من عمود كهرباء، احتجاجا على وضعه الاجتماعي وعدم منحه محلا تجاريا يمارس فيه نشاطه، ويسترزق منه وعائلته.

تحول محيط قلب أولاد سلامة إلى موطن للفرجة والخوف بين جموع المارة والتجار بالجوار، والذين تجمعوا أمام مشهد إقدام شاب على الانتحار، تحت أنظار الجميع، تمكن على حين غفلة من الكل من تسلق عمود للكهرباء والتهديد بالانتحار، ما لم يتم الاستماع له، وتحقيق رغبته ومطلبه، في منحه محلا تجاريا، يمارس به نشاطا تجاريا، يمنعه من التسول والسؤال، وأنه لن يتراجع عن محاولته ما لم يتم الاستجابة له.

وأمام ما حصل، تدخل أعيان وعقلاء، لتهدئة غضب الشاب، ومنعه من ارتكاب حماقة، الخاسر فيه لن يكون إلا هو وعائلته من بعده.