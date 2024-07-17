ولاية ثانية لأورسولا فون دير لاين على رأس المفوضية الأوروبية

فازت أورسولا فون دير لاين الخميس، بولاية جديدة على رأس المفوضية الأوروبية. وقبيل التصويت وأمام البرلمان الأوروبي المجتمع في ستراسبورغ، حاولت الألمانية المحافظة في خطاب استمر ساعة، الرد على التطلعات المتناقضة أحيانا للمجموعات السياسية المختلفة الممثلة في المجلس.

وبعد اقتراع سري، حصلت المسؤولة الألمانية على 401 صوت مؤيد (مقابل 284 صوتا ضد، وامتناع 15 عن التصويت، و7 ورقات ملغاة)، ما يتجاوز الغالبية المطلقة التي كانت تحتاج إليها.

ووضعت فون دير لاين في أعلى سلم أولوياتها تعزيز التنافسية والاستثمارات في الصناعات المهمة والدفاع، لكنها أيضا حددت هدفا مناخيا طموحا يتمثل بخفض صافي انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 90 %.

ووعدت بخطة "صناعات نظيفة" لخفض فاتورة الطاقة و"خطة مساكن ميسورة الكلفة" للأسر المتواضعة الحال، مع تعيين مفوض يعنى بهذه المسألة للمرة الأولى.