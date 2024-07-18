بكالوريا: هذه نسبة النجاح في مدارس أشبال الأمة

سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2024 نتائج ممتازة، بتحصل 952 شبلة وشبل على هذه الشهادة بنسبة نجاح بلغت 97.95 بالمائة، فيما حققت الشبلات نسبة نجاح بلغت 100 بالمائة، مثلما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024، سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل 952 شبلة وشبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح 97.95 % فيما حققت الشبلات نسبة نجاح 100%".

وبهذه المناسبة --يضيف البيان-- "يتقدم السيد الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق".

كما لفت بيان وزارة الدفاع الوطني إلى أن "هذه النتائج الممتازة والنوعية تعكس الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة والمستوى الراقي الذي تتميز به المدارس وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوقهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس''.