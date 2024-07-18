حجز كمية معتبرة من الكوكايين بتمنراست

تم حجز 21.580 كلغ من الكوكايين وتوقيف شخصين بولاية تمنراست، حسب ما أفاد اليوم الخميس بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة تمنراست.

"وتم تنفيذ هذه العملية بناء على معلومات وردت إلى المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي تفيد عزم مجموعة من الأشخاص نقل كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) إلى شمال البلاد، حيث تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع أسفر عن ضبط كمية تقدر بـ21.580 كلغ من الكوكايين وتوقيف شخصين وحجز شاحنة مقطورة"، حسب ذات المصدر.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضدهما بجناية ''استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة والقيام بطريقة غير مشروعة بحيازة و نقل المخدرات بغرض بيعها في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة''.

بعد مثولهما أمام قاضي التحقيق أمر بإيداعهما الحبس المؤقت، حسب ذات المصدر القضائي.