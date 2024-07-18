حريق محطة تحلية المياه ببني صاف.. الوزارة تفتح تحقيقا

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم، في بيان لها اليوم الخميس، عن فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات الأمنية المختصة لمعرفة أسباب الحريق الذي نشب أول أمس الثلاثاء بمحطة تحلية مياه البحر "شط الهلال" ببني صاف (ولاية عين تموشنت).

وأوضحت الوزارة أن هذه المحطة، التي تتمتع بقدرة إنتاجية تصل 200 ألف متر مكعب في اليوم، عرفت نشوب حريق يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، "مس الخلايا الكهربائية المشغلة للمحطة، مما أدى إلى تشغيل أنظمة السلامة والتي أوقفت عمل المحطة بالكامل".

وأكد البيان أنه "بفضل التدخل السريع والاحترافي لفرق الحماية المدنية وأعوان الأمن والسلامة على مستوى المحطة، بعد 15 دقيقة من اندلاع الحريق، تم التحكم على الفور في الوضع واحتواء الحريق وإخماده بالكامل على مستوى الخلايا الكهربائية، دون أن يطال أقسام أخرى من المحطة، وتفادي أضرار أكثر من تلك المسجلة وتفادي الكارثة".

وعلى أثر ذلك، تم تشكيل خلية أزمة ومتابعة على مستوى المحطة للوقوف على الإجراءات اللازمة مع تجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية، على غرار التقنيين المتخصصين من سوناطراك والشركة الجزائرية للطاقة، بهدف إعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه، والذي "سيتم في الساعات القليلة القادمة".

ووفقا لبيان الوزارة، "فقد تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات وظروف وقوع هذا الحريق من طرف الجهات الأمنية المختصة".