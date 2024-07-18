حريق غابة "الحمام" ببجاية : إيداع متهم الحبس المؤقت

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية أمرا بإيداع المتهم الرئيسي في جناية إضرام النار بغابة "الحمام" (ولاية بجاية) الحبس المؤقت، فيما تم وضع المتهم الثاني تحت التزامات الرقابة القضائية، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح نفس المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الرأي العام أنه بتاريخ 16 /07 /2024، اندلع حريق في غابة الحمام ببلدية بوخليفة، دائرة تيشي ولاية بجاية".

وأضاف البيان أن "التحقيق الابتدائي أفضى إلى توقيف مشتبه فيهما (2)، ليتم بتاريخ اليوم 2024/07/18، تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهما بجناية وضع النار عمدا في أشياء أدت إلى امتداد النار في الأملاك العمومية والخاصة، طبقا للمادة 139 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية".

وخلص المصدر ذاته إلى أنه "بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت و وضع متهم تحت التزامات الرقابة القضائية".