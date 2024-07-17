أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ طغت المخاوف من ركود اقتصادي على معنويات انتعاش الطلب خلال فصل الصيف.

وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، حيث أثّر ارتفاع الدولار وإشارات اقتصادية متباينة في معنويات المستثمرين

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم الأسبوع الماضي، بأكبر من المتوقع، إذ تراجعت بمقدار 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 12 جويلية.

وبحلول الساعة 06:25 صباحًا بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.54%، لتصل إلى 84.65 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أوت 2024، بنسبة 0.63% إلى 82.3 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة.

وكان سعر خام برنت قد انخفض، الأسبوع الماضي، أكثر من 1.7% بعد 4 أسابيع من المكاسب، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.1% مع تأثر واردات الصين من الخام، أكبر مستورد في العالم، بالاستهلاك القوي خلال الصيف في الولايات المتحدة.