مسيرة يمنية تخترق "تل أبيب" (فيديو)

قالت وسائل إعلام عبرية، إن انفجارا ضخما هز شارع بن يهودا في "تل أبيب" الكبرى وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت أن الانفجار الناجم عن طائرة مُسيرة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح.

وقالت هيئة البث الصهيونية، إنه "تم إجلاء ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح بشظايا لتلقي العلاج الطبي فيما تم العثور على جثة رجل وقد قتل في أحد الشوارع الجانبية.

من جانبه، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أفيخاي أدرعي إنه "بعد الفحص الأولي اتضح أن الانفجار الذي وقع في ساعات الصباح الباكر في تل أبيب ناجم عن سقوط هدف جوي دون تفعيل إنذار."

صور أولية من موقع الانفجار الذي وقع في تل أبيب وسط إسرائيل #ألاخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/825ptCkFuz — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 19, 2024

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها عن العملية، وقالت إنها "تمت بطائرة مسيرة لا يمكن رصدها".

وقال سريع: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجازر العدوان الصهيوني بحق إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية".

وأوضح أن العملية " طالت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة بواسطة طائرة مسيرة جديدة نوع (يافا)".

وأشار إلى أن "الطائرة قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".

وأضاف أن "القوات المسلحة تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا لأسلحتنا".

وهذه المرة الأولى التي تصل طائرة مسيرة إلى هذا العمق في الأراضي المحتلة، دون أن تتعامل معها منظومات الدفاع الجوي التابعة لجيش الصهيوني.