غوتيريس يدعو إلى عالم يختضن البشرية جمعاء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى اختيار طريق القضاء على الفقر وإنهاء اللا مساواة وإحداث تحول في النظام الاقتصادي والمالي الدولي تحقيقا للإنصاف، ومكافحة العنصرية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة تغير المناخ وخلق عالم يصلح للبشرية جمعاء.

وقال في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لنيلسون مانديلا إن أغنى 1 بالمائة من سكان العالم مسؤولون عن انبعاث كمية من غازات الدفيئة المدمرة للكوكب تعادل تلك التي يتسبب فيها ثلثا البشرية. وليست هذه الحقائق نتاج الطبيعة. بل هي ثمرة الخيارات التي اعتمدتها البشرية. ويمكننا أن نقرر سلوك طريق آخر.

وأكد غوتيريش أن كل شخص يمكنه المساهمة في هذه الأمور -سواء بأفعال عظيمة الأثر أو محدودة النطاق. وضم صوته إلى صوت مؤسسة نيلسون مانديلا لحث الجميع على قضاء 67 دقيقة في خدمة الصالح العام في اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، بمعدل دقيقة واحدة عن كل عام ناضل فيه من أجل تحقيق العدالة.

وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي لنيلسون مانديلا في الـ 18 جويلية من كل عام، تكريما لكفاحه من أجل الديمقراطية وثقافة السلام حول العالم.

وقد وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه أظهر لنا الفارق الاستثنائي الذي يمكن أن يحدثه شخص واحد في مسعاه إلى بناء عالم أفضل.