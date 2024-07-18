رئاسيات 7سبتمبر: الشروع في معالجة استمارات الاكتتاب

انطلقت، أمس الخميس، عملية معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7سبتمبر 2024

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن المكلفين شرعوا بهذه العملية بمعالجة استمارات الاكتتاب مباشرة بعد ايداعها.

وانقضت الآجال القانونية لإيداع التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل 2024 في حدود الساعة 00:00 ليلا.

وأودع، أمس 13 راغبا في الترشح للرئاسيات، ملفات التصريح بالترشح على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة).