تطورات جديدة في شباب بلوزداد

تسارعت عجلة الاستقدامات في شباب بلوزداد فبعد التوقيع لمتوسط الميدان الكاميروني لنادي النجم الساحلي، جاك مبي، يرتقب أن يتم خلال الساعات المقبلة الاعلان عن صفقات أخرى.

وحسب ما أشار إليه مصدر عليم لـ "الخبر" فإن المفاوضات مع المهاجم السابق لشبيبة القبائل ونادي فاركو المصري، رزقي حمرون قطعت أشواطا كبيرة وبقيت تفاصيل صغيرة لإعلان انتقال المهاجم صاحب 28 ربيعا لصفوف نائب بطل الجزائر.

ومن الأسماء المطروحة بقوة لدعم صفوف الشباب الموسم القادم، نسجل اسم مهاجم الترجي التونسي محمد علي بن حمودة (26 سنة) والذي أكد ذات المصدر بأن تحويله إلى نادي العقيبة بلغ مرحلته الأخيرة بعد أن تنقل الرئيس مهدي رابحي إلى تونس لإنهاء المفاوضات علي أن يسافر رئيس الشباب لاحقا إلى فرنسا من أجل التفاوض مع االلاعب الدولي السابق هاريس بلقبلة.

وفي سياق متصل وصل أمس، مدرب شباب بلوزداد كورنتان مارتينز إلى الجزائر مرفوقا بالمحضر البدني الجديد (الذي عمل إلى جانبه في نادي بارادو) على أن يصل اليوم مساعده الأول من فرنسا، ويتابع مارتينز تطورات عملية الاستقدامات وأيضا تسريح اللاعبين والتي شهدت تسارعا هي الأخرى فبعد فسخ عقد رايس مبولحي وأشرف بودرامة وفضيل بلخادم جاء الدور مع على متوسط الميدان مامادو ساماكي الذي فسخ عقده الذي كان يمتد لموسمين إضافيين بعد أن حصل على تعويض يصل لحدود مليار سنتيم كما تم فسخ عقد المهاجم الغامبي لمين جالو في انتظار التوصل لاتفاق مع المدافع مختار بلخيتر.

بالمقابل أغلقت إدارة الشباب وبتزكية من المدرب مارتينز الباب أمام بقاء القائد سفيان بوشار الذي وضع شروطا وصفت بغير المعقولة ، حيث طلب من الرئيس رابحي شراء عقده من نادي العربي الكويتي (حدود 250 ألف أورو) وراتب شهري في حدود 800 مليون سنتيم ليلجأ اللاعب لاحقا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الإدارة واستجداء تعاطف الأنصار عبر تأكيد رغبته في البقاء واستعداده للمساهمة ماليا في شراء عقده.

هذا وتم تحديد تاريخ 23 جويلية الجاري موعدا لاستئناف التدريبات بالجزائر ومنه سينتقل الفريق إلى تركيا أو تونس من أجل القيام بمعسكر تحضيري.