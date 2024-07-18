هذه أهم ملفات اجتماع المكتب الفدرالي

يعقد المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد صادي، اجتماعه الدوري يوم 23 جويلية بمقر الاتحاد بدالي إبراهيم على هامش حضور تهائيات دورات اللقب الخاصة بالفئات الشبانية التي سيحتضنها ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو يومي 22 و23 جويلية الجاري.

ومن أهم القضايا المطروحة للنقاش والتصويت في هذا الاجتماع، المقترح الذي رفعه رؤساء أندية المحترف الأول خلال اجتماعهم بالرئيس المؤقت لرابطة كرة القدم المحترفة والخاص برفع عدد إجازات اللاعبين الأجانب من 3 إلى 5.

لاحقا، صادق ممثلو أندية المحترف الأول مؤخرا بالإجماع خلال اجتماع جرى بتقنية الفيديو مع اللجنة التقنية الوطنية برئاسة المدير الفني الوطني عامر منسول على مقترح رفع عدد إجازات الأجانب إلى 5 مع إسقاط الشروط الخاصة بانتداب هؤلاء اللاعبين ومنها تحديد السن بأقل من 30 سنة وشرط صفة اللاعب الدولي.

ومن المرتقب أن يصادق المكتب الفدرالي على مقترح رفع عدد الإجازات إلى 5 مع الإبقاء على المعايير والشروط الأخرى ومنها ضرورة تقديم ضمانات مالية لسداد مستحقات هؤلاء اللاعبين لمدة موسم على الأقل.

ومن القضايا التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع المكتب الفدرالي، تحضيرات المنتخب الأول للمواعيد والاستحقاقات المقبلة شهر سبتمبر المقبل مع دخول تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 حيث تقرر الانتقال لملعب ميلود هدفي لاستقبال منتخب غينيا الاستوائية برسم الجولة الأولى فيما يستعد مناجير المنتخب، إبراهيم بن ياسين للتنقل إلى منروفيا عاصمة ليبيريا لتحضير سفر بعثة المنتخب لمواجهة منتخب هذا البلد برسم الجولة الثانية المقررة في 10 سبتمبر المقبل.

وفيما يخص المنتخبات الوطنية دائما، من المرتقب أن يناقش الرئيس وليد صادي وأعضاء مكتبه مسألة بعث المنتخب الوطني للاعبين المحليين تحسبا للمشاركة في كأس العرب "فيفا" التي ستحتضنها قطر والمقررة شهر ديسمبر من العام المقبل مع إمكانية تقديمها لشهر نوفمبر حتى لا تتعارض مع نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 التي ستحتضنها المغرب (21 ديسمبر – 18 جانفي 2026) ومعها إمكانية تحديد "الكاف" لتواريخ تصفيات ونهائيات النسخة الثامنة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وقد تم ترشيح اللاعب الدولي السابق عنتر يحي لخلافة مجيد بوقرة في وقت يسود توجه أخر داخل المكتب الفدرالي إلى لترشيح المدرب عز الدين آيت جودي