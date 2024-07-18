جريمة مروعة بالبويرة

فتحت مصالح أمن دائرة القادرية 30 كلم غرب مقر ولاية البويرة صباح اليوم تحقيقا في حادثة مقتل شاب يبلغ من العمر 26 سنة على يد طليق خالته .

وحسب ما ورد إلى "الخبر" من معلومات فإن الشاب القاطن ببلدية بولرباح قدم إلى منزل خالته المطلقة بحي 130 مسكن بالقادرية حيث أقام عندها الليلة، و في صباح اليوم الجمعة قدم الزوج الطليق ودخل إلى المنزل حيث انهال على طليقته بالضرب مصيبا أياها على مستوى اليد وأجهز على الشاب بضربة بواسطة آلة حادة أدت الى وفاته .

هذا وتم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأخضرية في حين تواصل مصالح أمن الدائرة تحقيقاتها لفك لغز جريمة القتل.