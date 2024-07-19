إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر بعين تموشنت

أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة "AEC " فرع مجمع سوناطراك أنه قد تم ليلة أمس الخميس في ظرف قياسي إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر شاطئ الهلال بني صاف ولاية عين تيموشنت بنجاح وبشكل جزئي.

وأوضح بيان الشركة، أن المحطة ستوفر100000م3\يوم من الماء الشروب للمنطقة وفي المقابل تستمر أشغال الصيانة على قدم وساق ودون توقف لبلوغ كامل الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تبلغ 200000م3\يوم في أقرب الآجال.

وأكد البيان، أن الشركة منذ اللحظة الأولى للحادث سخرت كل الإمكانات المادية و البشرية بكل أنواعها 24/24سا لأجل إعادة تشغيل المحطة بأسرع ما يمكن وذلك بفضل الفريق التقني و خلية الأزمة التي سيرها الرئيس المدير العام شخصيا من داخل المحطة منذ اليوم الأول إلى غاية إعادة تشغيل المحطة.

للاشارة ، توقف نشاط محطة تحلية مياه البحر ببني صاف (عين تموشنت) جراء حريق مس غرفة الخلايا الكهربائية، حسبما أفاد به بيان للشركة الجزائرية للطاقة المشرفة على محطات تحلية مياه البحر.