اللجنة الأولمبية الجزائرية توضح

نفت اللجنة الأولمبية الجزائرية تعرض البطلة الجزائرية سوسن بوضياف للإقصاء أو التمييز على خلفية غياب اسمها عن قائمة البعثة الجزائرية التي ستشارك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس يوم 29 جويلية الجاري.

وأوضح ياسين أعراب، مدير الرياضة في اللجنة الأولمبية الجزائرية في تصريح لـ"الخبر" أن "الكوا" رجحت مع الاتحاد الجزائري للمباراة مبدأ اعفاء الرياضيين المرشحين للذهاب بعيدا في الأولمبياد من المشاركة في حفل الافتتاح من أجل اراحتهم وحفاظا على تركيزهم، وسوسن بوضياف المتوجة بذهبية الألعاب المتوسطية بوهران من ضمن هذه الفئة من الأبطال.

وذكر محدثنا بأن حفل الافتتاح لأولمبياد باريس سيكون خاصا هذه المرة حيث تم وضع البعثات المشاركة في يخوت ستجوب نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس مع التأكيد أن لجنة التنظيم حددت عدد المشاركين بـ 29 لجميع الوفود المشاركة.

وكانت بوضياف قد عبرت عبر رسالة نشرتها على حسابها الرسمي على حزنها وحسرتها واستنكارها من استبعادها من البعثة الجزائرية المشاركة في حفل افتتاح الأولمبياد، متسائلة عن المعايير التي تم على اساسها اختيار المشاركين، وقالت بأنها تشعر بالظلم تجاه ذلك مطالبة الاتحاد الجزائري للمبارزة إعلامها بالقرار بشكل رسمي.

وذهبت بعض المصادر لربط غياب هذه البطلة مع مسألة ارتداء الحجاب وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من ممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية