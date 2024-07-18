ميركاتو: انضمام 11 لاعبا جديدا إلى ترجي مستغانم

سجل ترجي مستغانم استقدام ما لا يقل عن 11 لاعبا جديدا منذ افتتاح فترة الانتقالات الصيفية في الفاتح يوليو الجاري، حسبما علم اليوم الجمعة لدى إدارة النادي الصاعد حديثا إلى بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

وأوضح نفس المصدر بأن عملية الإستقدامات التي يقوم بها مسيرو الترجي مست جميع خطوط هذا الفريق الذي يعود إلى ساحة النخبة بعد 25 عاما من مغادرته لها في نهاية موسم 1998-1999.

ويعتبر لاعبا اتحاد بسكرة (الرابطة الأولى) شريف صيام وتامر نزار آخر المنضمين إلى تشكيلة ''الحواتا''، بعدما أمضيا على عقديهما مع فريقيهما الجديد مساء أمس الخميس، كما أشير إليه.

والتحق اللاعبان بمجموعة من تسعة عناصر جديدة أخرى هم: هاني قاسمي وبوحلفاية (صفاء الخميس) وعبد القادر تميمي (مولودية وهران) ومحمد علاوشيش وتوفيق عدادي (جمعية الشلف) و سعيد بورحلة (نجم مقرة) و شكيب عوجان (نجم بن عكنون) وعبد الله مداح (اتحاد خنشلة) وعادل أمعوش (مولودية البيض).

وبالموازاة مع هذه التعزيزات، قامت إدارة الفريق بتمديد عقود العديد من اللاعبين من تشكيلة العام الماضي، آخرهم مرزاق أبعزيز وعامر بوقطاية، يضيف ذات المصدر.

بالمقابل, خسر أصحاب القميص الأخضر والأبيض خدمات صانع ألعابهم أسامة دعيبيش الذي انضم إلى شباب بلوزداد، نائب بطل الرابطة الأولى والفائز بكأس الجزائر الموسم الماضي.

للتذكير، فقد أسندت إدارة النادي العارضة الفنية لفريقها إلى المدرب شريف حجار الذي عوض زميله رضا بن دريس بعد أن اختار الأخير العودة إلى ناديه السابق وفاق سطيف.