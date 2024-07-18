هذا ما دفعه شباب بلوزداد لشراء الكاميروني امبي

كشف نادي النجم الساحلي عن بعض من خبايا انتقال متوسط ميدانه جاك مبي إلى شباب بلوزداد في انتظار أن تتحلى إدارة الشباب بدورها بذات الشفافية وتكشف عن الامتيازات المادية من رواتب ومنح سيتفيد منها لاعبها الكاميروني.

وأشارت إدارة فريق الساحل التونسي في بيان رسمي بأن بأنها توصلت بتاريخ 18 جويلية الماضي الى اتفاق مع نادي الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري يقضي بانتقال لاعبها الكامروني جاك امبي نهائيا لهذا الفريق بمبلغ يعادل ثلاثمائة وعشرون ألف دولار، يتم تحويلها في أجل أقصاه 31 أوت المقبل مع نسبة 25 % من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب من شباب بلوزداد.

وأشارت إدارة النجم الساحلي في ذات البيان بأن اللاعب صاحب 27 ربيعا وافق أيضا على التنازل على نصف مستحقاته والتي تصل إلى 100 ألف دولار على أن تقسيط باقي المبلغ وقدره ما يعادل المائة ألف دولار على 3 أقساط.

يذكر أن إدارة الرئيس مهدي رابحي قد دفعت في نفس هذه الفترة من العام الماضي مبلغ 350 ألف أورو من أجل شراء عقود اللاعبين اسحاق بوصوف ومامادو ساماكي مع الإشارة أنها فسخت أول أمس، عقد اللاعب المالي الذي كان يمتد لموسمين اضافيين وعوضته بمبلغ 1 مليار سنتيم.