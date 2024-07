Le Comité Olympique Algérien dément

Le Comité Olympique Algérien a démenti toute exclusion ou discrimination à l'encontre de la championne algérienne Saoussen Boudiaf, suite à l'absence de son nom sur la liste de la délégation algérienne qui participera à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 29 juillet prochain.

Le Directeur des sports au sein du Comité Olympique Algérien, Yacine Arab, a expliqué au journal "El Khabar" qu’en accord avec la Fédération Algérienne d'Escrime le comité a privilégié le principe de dispenser les athlètes susceptibles d'aller loin dans les compétitions olympiques de la participation à la cérémonie d'ouverture afin de leur accorder la possibilité de se reposer et de préserver leur concentration. Saoussen Boudiaf, médaillée d'or aux Jeux Méditerranéens d'Oran, fait partie de cette catégorie de champions.

Il a, également, rappelé que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris sera particulière cette fois-ci, car les délégations participeront à bord de yachts qui navigueront sur la Seine à Paris, et que le nombre de participants a été limité à 29 pour toutes les délégations.

Saoussen Boudiaf avait exprimé sa tristesse et son indignation dans un message publié sur son compte officiel Facebook et se sentant injustement traitée, demandant à la Fédération Algérienne d'Escrime de lui notifier officiellement cette décision.

Certaines sources avaient lié l'absence de l'athlète à la question du port du hijab, ce qui a été fermement démenti par le représentant du Comité Olympique Algérien.