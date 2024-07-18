العطل العالمي .. مطار الجزائر يطمئن

طمأنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر المسافرين والشركاء أن خدماتها لم تتأثر رغم العطل العالمي الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في قطاع النقل الجوي.

وأكدت الشركة، في بيان، اليوم جمعة أن "أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها تظل تعمل بكامل طاقتها وبأمان".

وأضافت الشركة: "رحلات المغادرة ليوم 19 جويلية 2024 تمت في ظروف جيدة، باستثناء شركة المساعدة Swissport التي شهدت اضطرابات، مما استدعى معالجة رحلات شركتي Transavia وVueling يدويًا".

وختم بيان الشركة: يعمل مطار الجزائر عن كثب مع جميع الشركاء لمتابعة تطورات هذه الحالة على الصعيد العالمي".

وفي وقت سابق اليوم، ضرب عطل تقني فجأة أنظمة الحوسبة والخوادم حول العالم، ما أدى إلى إرباك عالمي في المطارات والمشافي والبنوك وغيرها من المرافق الحيوية.