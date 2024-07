CIJ : Nouvelle victoire palestinienne

La Cour internationale de justice (CIJ) a déclaré, ce vendredi, dans un avis consultatif non contraignant, que la présence continue d'Israël dans les territoires palestiniens occupés est illégale et doit cesser "dès que possible".

"Israël doit indemniser pour les dommages causés par son occupation des territoires palestiniens, a-t-elle ajouté".

La Cour a jugé que les politiques de colonisation d'Israël et son exploitation des ressources naturelles dans les territoires palestiniens constituent une violation du droit international.

Elle a affirmé qu'elle peut émettre un avis consultatif non contraignant concernant l'occupation par Israël des territoires palestiniens, rejetant ainsi les appels de l’entité sioniste et d'un groupe d'autres pays qui demandaient de ne pas rendre cet avis.

Bien que l'avis consultatif des juges de la CIJ ne soit pas contraignant, il a du poids en vertu du droit international.

Les juges de la CIJ ont conclu de manière claire que l'occupation illégale pourrait affaiblir le soutien à Israël.

Dans une affaire distincte portée par l'Afrique du Sud, la Cour a émis en mai une ordonnance contraignante pour que l’entité sioniste cesse son attaque sur Rafah dans la bande de Gaza.

L’entité sioniste a occupé la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, les zones sur lesquelles les Palestiniens veulent établir leur État indépendant, lors de la guerre de 1967, et a depuis construit des colonies en Cisjordanie et les a constamment agrandies.