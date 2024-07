Accident de la route mortel à Timimoun

Un grave accident de la circulation est survenu, ce vendredi, dans la wilaya de Timimoun, faisant un bilan lourd de 4 morts et 4 blessés.

L'accident, survenu vers 13h30, a impliqué le dérapage et le renversement d'une voiture de tourisme sur la route nationale n° 51 dans la commune et daïra de Timimoun, lit-on dans un communiqué la protection civile.

"L'accident a causé la mort de 4 personnes et blessé 4 autres, qui ont été secourues et transférés vers l'hôpital local, tandis que les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue", conclu le communiqué.