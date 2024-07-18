"عدل 3" .. بيان هام لوزارة السكن

أعلنت وزارة السكن العمران والمدينة، اليوم الجمعة، أن عملية التسجيل في برنامج "عدل 3" ستستأنف بعد دراسة طلبات الاكتتاب التي قاربت المليون ونصف المليون طلب.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "توقيف عملية التسجيل في برنامج 'عدل 3' جاء بغية دراسة طلبات الاكتتاب التي بلغت 1.440.340 طلب".

وكشف بيان الوزارة عن "استئناف عملية التسجيل في 'عدل 3' بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب".

وكانت عملية التسجيل في البرنامج السكني قد انطلقت يوم الخامس جويلية الجاري واستمرت إلى غاية الـ18 من الشهر ذاته، حيث اشتكى العديد من المواطنين من عدم قدرتهم على التسجيل في المنصة المخصصة للعملية بعد غلقها، أمس الخميس.