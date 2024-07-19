وفاق سطيف: تقديم الطاقمين الفني والطبي

قدمت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الجمعة، الطاقمين الفني والطبي اللذان سيشرفان على الفريق الأولى لكرة القدم في موسم 2024-2025.

وكانت الإدارة السطايفية بقيادة المناجير التقني الرياضي العام، عبد الكريم بيرة، قد قدمت يوم التاسع جويلية المدرب الرئيسي رضا بن دريس الذي سيخلف التقني التونسي عمار السويح.

الطاقمان الفني والرياضي لوفاق سطيف:

الطاقم الفني :

المدرب الرئيسي: رضا بن دريس.

مساعد المدرب : عبد الجليل لوعيل

مساعد المدرب: عز الدين أوكريد

مدربا الحراس: سفيان مشحوق، عمار بلهاني

محلل الآداء والفيديو: عبد الحميد عروسي

المحضر البدني: خير الدين شباح

الطاقم الطبي:

الطبيب الرئيسي: إسماعيل زوبيري

أخصائي العلاج الطبيعي والفيزيائي: عبد الحكيم بوغازي، أمين أيوب جميلي، محمد بوشامة

المدلك: سعيد طبي