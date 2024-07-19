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تأجيل الرحلات المبرمجة عبر سفينة "موبي دادا"

19 جولية 2024 ()

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، عن تأجيل الرحلات المبرمجة عبر سفينة موبي دادا.

وأوضحت المؤسسة في ذات البيان أن تأجيل الرحلات المبرمجة عبر سفينة موبي دادا خلال هذا الأسبوع بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها.

وفيما يلي الرحلات المؤجلة:

*رحلة اليكانتي- الجزائر المبرمجة يوم 19 جويلية 2024.

*رحلة الجزائر – اليكانتي يوم 20 جويلية 2024.

*رحلة اليكانتي- وهران يوم 21جويلية 2024.

*رحلة وهران- اليكانتي يوم 22 جويلية  2024.

*رحلة اليكانتي- وهران يوم 23 جويلية 2024.

كما سيتم إعلام الزبائن في الوقت المناسب بالبرنامج المعدل للرحلات.

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