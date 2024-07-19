إنقاذ 05 أطفال بالمسيلة (فيديو)

أنقذت عناصر الحماية المدنية، بولاية المسيلة، مساء اليوم الجمعة، خمسة طفال كانوا محاصرين إثر إرتفاع منسوب مياه واد مقرة.

ووفق بيان للحماية المدنية، فإن مصالحها المتمثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية مقرة مدعومة بالوحدة الرئيسية، فرقة الغطاسين وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة، تدخلت على الساعة 22سا00د من أجل عملية إنقاذ أطفال كانوا محاصرين إثر إرتفاع منسوب مياه واد مقرة بالمكان المسمى زميرة ببلدية بلعايية دائرة مقرة.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم إنقاذ 05 أطفال تتراوح أعمارهم مابين 04سنوات و11سنة كانوا في حالة صدمة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى مقرة.

وللعلم لا وجود للأمطار بإقليم بلدية بلعايبة.