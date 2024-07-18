العرباوي يمثل الرئيس تبون في اجتماعات الاتحاد الإفريقي

يتوجه الوزير الأول نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى جمهورية غانا للمشاركة في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، الذي ستجري أشغاله بالعاصمة الغانية آكرا.

و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه "ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يتوجه الوزير الأول السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 20 جويلية الجاري، إلى جمهورية غانا للمشاركة في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، الذي ستجري أشغاله بالعاصمة الغانية أكرا".

وأضاف البيان أن "هذا الاجتماع رفيع المستوى سيخصص لتعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية في مختلف المجالات بهدف دعم جهود حفظ السلم والأمن وتسريع وتيرة التنمية والاندماج الاقتصادي على الصعيد القاري".