اتساع الأزمة بين مسؤولي الكيان

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني النتنياهو يفكّر في إقالة وزير حربه غالانت، لكنه لا يجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة خوفا من اندلاع مزيد من الاحتجاجات.

وبحسب الصحيفة الصهيونية، فإن النتن ياهو أجرى مؤخرا مشاورات سرية تبحث إقالة غالانت.

وقبل أيام قليلة، اتهم غالانت رئيس الوزراء الصهيوني النتنياهو بزيادة الصعوبات أمام التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، رغم أن شروطه قد "نضجت".

وفي محادثات مغلقة، قال غالانت إنه "إذا لم يتم التوقيع على اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، فإن مصير الرهائن محسوم"، مشيرا إلى أن النتنياهو يزيد الصعوبات حتى لا يخسر عضوي الائتلاف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين يهددان بإسقاط الحكومة في حال إبرام اتفاق.

والأسبوع الماضي، نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين بالمنظومة الأمنية في الاحتلال بأن الشرخ بين رئيس وزراء الكيان النتن ياهو، ووزير حربه يوئاف غالنت يؤخر تحقيق أهداف الحرب ويضر بها.

وقال مسؤول أمني إن أحد أسباب عدم اتخاذ قرار حول اليوم التالي للحرب هو عدم موافقة النتن ياهو على الخطة التي عرضها غالنت.

فيما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إنها تدرك أن الخلاف بين رئيس الوزراء الكيان ووزير حربه بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكبر من أي خلاف سابق بينهما.