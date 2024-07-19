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غوتيريش يحيل قرار محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة

20 جولية 2024 ()

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قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ليلة الجمعة الى السبت، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان المحتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، و"الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في الأمر".

وقال المتحدث إن الأمين العام يكرر دعوته (للصهاينة) والفلسطينيين للمشاركة “في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية".

وأضاف حق أن غوتيريش أكد أيضا أن حل الدولتين هو "المسار الوحيد القابل للتطبيق" لرؤية الصهاينة و"دولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيشان بجانب بعضهما البعض في سلام وأمن".

كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة إلى وقف إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل الأسرى المحتجزين في غز ة.

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