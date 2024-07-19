نغيز يتحصل على أعلى الشهادات

احتفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحصول نبيل نغيز، المدرب المساعد للمنتخب الأول على شهادة "كاف برو" وهي أعلى شهادات التدريب على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشارت "الفاف" في بيان صادر على موقعها الرسمي بأن مساعد بيتكوفيتش أجرى أمس الجمعة الامتحان النهائي لشهادة "كاف برو" الذي نظمته الجامعة التونسية لكرة القدم ووفق فيه.

وأوضحت "الفاف" أنها كانت توجهت بطلب للجامعة التونسية لكرة القدم شهر أكتوبر الماضي من أجل السماح لنبيل نغيز (58 سنة ) ليكون ضمن قائمة المدربين المعنيين بهذا الامتحان، هو الذي كان يشرف وقتها على نادي أولمبيك باجة التونسي.

وبعد عدة أشهر من التدريب، تحصل المدرب السابق لمولودية الجزائر على شهادة "كاف برو" (شهادة التدريب الاحترافي) ، إلى جانب 25 مدربًا آخر، جميعهم تونسيون.

وذكرت "الفاف" في بيانها، بأنه في إطار التعاون بين الاتحادين الجزائري والتونسي ، يستفيد المدرب التونسي رضا جدي بدوره من التواجد في قائمة المدربين الذين يجتازون ذات الشهادة خلال الدورة التي ينظمها الاتحاد الجزائري لكرة القدم منذ شهر ديسمبر الماضي لفائدة عدد من المدربين الجزائريين من بينهم الناخبان الوطنيان السابقان، رابح سعدان وعبد الحق بن شيخة.