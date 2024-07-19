بوكرومة : وعد الرئيس تبون تجسد على أرض الواقع

أكد وليد بوكرومة رئيس اتحاد خنشلة دخول فريقه مصاف الأندية الجزائرية المحترفة المملوكة من طرف الشركات العمومية وهذا عبر شركة اتصالات الجزائر.

وتوجه بوكرومة في تصريحات خص بها إذاعة خنشلة المحلية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي كان تعهد بوضع الفريق تحت وصاية شركة وطنية خلال زيارته للولاية شهر ماي الماضي وقال "نشكر السلطات العليا وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون كان وعدنا بشركة خلال زيارته الأخيرة لخنشلة والوعد تجسد الآن على أرض الواقع حيث باشرنا العمل مع شركة اتصالات الجزائر وتمهيد الأرضية لها حتى تحوز على غالبية أسهم الشركة الرياضية للفريق"

وكشف رئيس الاتحاد عن عدد من الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر من أجل التعجيل في عملية نقل الملكية وأضاف "التقينا بالرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر وكانت لدينا عدة محادثات، بدأنا الإجراءات من أجل عملية شراء أسهم الشركة الرياضية، هناك إجراءات قانونية، تسليم الوثائق المحاسبتية وبالخصوص وضعية الديون، هذا يستغرق بعض الوقت"

وشدد بوكرومة في تصريحاته بأن الموسم المقبل لـ "السيسكاوة" سيكون موسما انتقاليا سيكون الهدف منه العمل على ضمان البقاء وتابع "الفرق باشرت تحضير الموسم الجديد وقامت بعملية الانتدابات، ولأن عملية نقل ملكية النادي تستغرق وقتا فعلينا أن نكون واقعيين، سنكون أمام مرحلة انتقالية نهدف من أجل إعادة هيكلة الفريق مع العمل على تحقيق البقاء بأريحية ومنه سيكون الانطلاق بفضل الإمكانات التي ستوفرها اتصالات الجزائر من أجل الارتقاء لمستوى أكبر وأهداف أعلى".