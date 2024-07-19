غليزان: امرأة تسرق مليارا و800 مليون سنتيم

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم تورطوا في قضية السرقة من داخل مركبة لمبلغ مالي معتبر قدره مليار و800 مليون سنتيم، وهذا بعد تلقي الضبطية القضائية لشكوى من أحد المواطنين مفادها تعرضه إلى السرقة من داخل مركبته والتي طالت المبلغ المذكور من قبل امرأة. وقد مكنت التحريات التي باشرتها المصلحة في وقت وجيز من توقيف المشتبه فيها واسترجاع 600 مليون سنتيم. وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تفتيش مسكنها أين تم استرجاع قرابة مليار و200 مليون سنتيم.. كما مكنت التحقيقات مع المشتبه فيها من تحديد هوية شريكيها في العملية.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن جناية السرقة من داخل مركبة، والمشاركة.