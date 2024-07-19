انفجار لغم أرضي يودي بحياة ثلاثة أشقاء في الجلفة

شهدت منطقة "الصاقعة" في أم الشقاق ببلدية القديد غرب ولاية الجلفة، حادثًا مأساويًا ليلة أمس الجمعة، حيث أدى انفجار لغم أرضي قديم إلى وفاة ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عامًا.

وحسب مصادر "الخبر"، توفي اثنان من الأشقاء في عين المكان فور وقوع الانفجار، بينما نُقل الأخ الثالث إلى مستشفى المدينة لكنه توفي هناك متأثرًا بجروحه البليغة.

هذه الحادثة أثارت قلقًا كبيرًا بين سكان المنطقة، حيث لم تُعلن بعد الأسباب الحقيقية وراء انفجار اللغم. ويعتقد البعض أن الأشقاء كانوا يسيرون في منطقة تحتوي على بقايا متفجرات قديمة، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة التفاصيل الدقيقة وملابسات هذا الحادث الأليم.