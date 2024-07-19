رحبت الجزائر، اليوم السبت، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أنصف الشعب الفلسطيني بتأكيد حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن "الجزائر ترحب أيما ترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أنصف الشعب الفلسطيني بتأكيد حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني".

وأضاف بيان الخارجية، أن "هذه الخطوة التاريخية الهامة تأتي لتذكر المجموعة الدولية أن جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والغصب وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود وتكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب. كما أنها توضح جليا أن المقصد وراء هذه الانتهاكات الممنهجة هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حل الدولتين الذي كرسته وثبتته الشرعية الدولية منذ أكثر من سبعة عقود خلت".

وتثمن "الجزائر عاليا انتصار العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتؤكد مواصلة جهودها من موقعها بمجلس الأمن من أجل إحقاق حقوق هذا الشعب الأبي وإنهاء العدوان الإسرائيلي المسلط عليه لاسيما في قطاع غزة وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها"، يختم البيان.